Квадроциклисты соберутся в Иркутске на гонки по льду

В середине марте пройдёт «Extreme-ALL Fest – 2021»



С 13 по 14 марта на льду Иркутского водохранилища состоится гонка на квадроциклах «Extreme-ALL Fest». Традиционное соревнование проводится в рамках международного фестиваля зимних видов спорта на Байкале «Зимниада 2021».



Четвёртый год подряд за первенство поборются полсотни участников из Иркутской области и Бурятии. Правилами мероприятия установлено деление техники на 3 класса: «Стандарт», «Шип» и «Суперболт». Любителям квадроциклов снова предстоит покорить трассу и выявить сильнейшего «укротителя льда». Гостей и участников мероприятия ждут не только соревнования, но и развлекательная программа, множество конкурсов и активностей, фуд-корт, картинг, каток и многое другое.



- «Extreme-ALL Fest» - это уникальная ледовая гонка, целью которой является популяризация активного отдыха и развитие технических видов спорта в Иркутской области, - сообщает Иркутское сообщество квадроциклистов.



Возрастное ограничение 6+

