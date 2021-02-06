В середине марте пройдёт «Extreme-ALL Fest – 2021»
С 13 по 14 марта на льду Иркутского водохранилища состоится гонка на квадроциклах «Extreme-ALL Fest». Традиционное соревнование проводится в рамках международного фестиваля зимних видов спорта на Байкале «Зимниада 2021».
Четвёртый год подряд за первенство поборются полсотни участников из Иркутской области и Бурятии. Правилами мероприятия установлено деление техники на 3 класса: «Стандарт», «Шип» и «Суперболт». Любителям квадроциклов снова предстоит покорить трассу и выявить сильнейшего «укротителя льда». Гостей и участников мероприятия ждут не только соревнования, но и развлекательная программа, множество конкурсов и активностей, фуд-корт, картинг, каток и многое другое.
- «Extreme-ALL Fest» - это уникальная ледовая гонка, целью которой является популяризация активного отдыха и развитие технических видов спорта в Иркутской области, - сообщает Иркутское сообщество квадроциклистов.
Возрастное ограничение 6+
Квадроциклисты соберутся в Иркутске на гонки по льду
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего в стране зарегистрировано 164 человека в возрасте старше 100 лет
В середине марте пройдёт «Extreme-ALL Fest – 2021»
В республике переменная облачность
Соревнования стартуют 10 марта
Турнир проводится совместно со спортивной ассоциацией из Китая
Участникам предстоит сразиться в трёх конкурсных состязаниях
Участникам предстоит преодолеть 150 км по льду Ангары
В этом году обряд пройдёт 10 февраля
На месте строительства выполнено почти 50% работ
Первый день хурала состоится 9 февраля
Мероприятие пройдёт в Иркутске в конце сентября
Подразделения совершают марш к месту учения комбинированным способом
Изделия мастеров покажут и на выставке в Москве
В Гусиноозёрске и Иволгинске начался отбор команд для участия в окружном этапе
Здесь же состоится и первенство региона