 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 февраля

05 февраля

Популярное

Квадроциклисты соберутся в Иркутске на гонки по льду

Квадроциклисты соберутся в Иркутске на гонки по льду
Общество,  Фото:pixabay.com
В середине марте пройдёт «Extreme-ALL Fest – 2021»

С 13 по 14 марта на льду Иркутского водохранилища состоится гонка на квадроциклах «Extreme-ALL Fest». Традиционное соревнование проводится в рамках международного фестиваля зимних видов спорта на Байкале «Зимниада 2021».

Четвёртый год подряд за первенство поборются полсотни участников из Иркутской области и Бурятии. Правилами мероприятия установлено деление техники на 3 класса: «Стандарт», «Шип» и «Суперболт». Любителям квадроциклов снова предстоит покорить трассу и выявить сильнейшего «укротителя льда». Гостей и участников мероприятия ждут не только соревнования, но и развлекательная программа, множество конкурсов и активностей, фуд-корт, картинг, каток и многое другое.

- «Extreme-ALL Fest» - это уникальная ледовая гонка, целью которой является популяризация активного отдыха и развитие технических видов спорта в Иркутской области, - сообщает Иркутское сообщество квадроциклистов.

Возрастное ограничение 6+
квадроциклы гонки Иркутская область Иркутск зимниада
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Монголии живут 3 бурята-долгожителя
В Монголии живут 3 бурята-долгожителя
Общество, 06.02.2021
Всего в стране зарегистрировано 164 человека в возрасте старше 100 лет
Квадроциклисты соберутся в Иркутске на гонки по льду
Квадроциклисты соберутся в Иркутске на гонки по льду
Общество, 06.02.2021
В середине марте пройдёт «Extreme-ALL Fest – 2021»
В Улан-Удэ днём до -14
В Улан-Удэ днём до -14
Общество, 06.02.2021
В республике переменная облачность
В Забайкалье стартовали онлайн-соревнования по оздоровительному цигун
В Забайкалье стартовали онлайн-соревнования по оздоровительному цигун
Общество, 05.02.2021
Турнир проводится совместно со спортивной ассоциацией из Китая
Улан-Удэ примет фестиваль, посвящённый Бетховену
Улан-Удэ примет фестиваль, посвящённый Бетховену
Общество, 05.02.2021
Участникам предстоит сразиться в трёх конкурсных состязаниях
В Иркутске состоятся гонки на собачьих упряжках
В Иркутске состоятся гонки на собачьих упряжках
Общество, 05.02.2021
Участникам предстоит преодолеть 150 км по льду Ангары
Агинским борцам построят спорткомплекс к ноябрю 2021 года
Агинским борцам построят спорткомплекс к ноябрю 2021 года
Общество, 05.02.2021
На месте строительства выполнено почти 50% работ
Буддисты Бурятии готовятся к Сагаалгану
Буддисты Бурятии готовятся к Сагаалгану
Общество, 05.02.2021
Первый день хурала состоится 9 февраля
Начался приём заявок на Байкальский кинофестиваль
Начался приём заявок на Байкальский кинофестиваль
Общество, 05.02.2021
Мероприятие пройдёт в Иркутске в конце сентября
В Бурятии полевой выход зенитчиков продлится до конца марта
В Бурятии полевой выход зенитчиков продлится до конца марта
Общество, 05.02.2021
Подразделения совершают марш к месту учения комбинированным способом
В Забайкалье организуют масштабные выставки бурятских народных ремёсел
В Забайкалье организуют масштабные выставки бурятских народных ремёсел
Общество, 05.02.2021
Изделия мастеров покажут и на выставке в Москве
Школьники Бурятии соревнуются в мини-футболе
Школьники Бурятии соревнуются в мини-футболе
Общество, 05.02.2021
В Гусиноозёрске и Иволгинске начался отбор команд для участия в окружном этапе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^