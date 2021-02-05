В Улан-Удэ Русский драмтеатр представил премьеру-эксперимент

Жена давно охладела к герою и не испытывает прежних чувств, сын ни во что не ставит отца, теща буквально терроризирует своими несуществующими болезнями, а дочь обвиняет его во всех своих любовных неудачах. И ему предстоит разобраться в семейных неурядицах, а также спасти дело всей жизни от посягательств влиятельных людей, желающих заполучить его труд.





- Густаф в наше время очень редкий персонаж, тихий, мечтающий о благом, о хорошем, чистом, стремящийся к своей мечте, стремящийся сделать так, чтобы наш мир был добрым, гармоничным, милосердным. Есть же такие люди, которые кажутся нелепыми в наше время. Сегодня все привыкли добиваться, стремиться к чему-то, быть активными, а он такой нелепый, он просто хочет добра. И из-за этого все его проблемы и все его несчастья. Этот спектакль для меня о мечте, о желании жить в гармонии – то, к чему мы все стремимся, но, увы, то, что не получается, - говорит Олег Петелин, исполнивший главную роль в спектакле.







Спектакль о важном для всех – о поисках счастья. Зритель в процессе задумывается об ответственности человека за то, что происходит вокруг, и о том, что бывает, когда нет самого главного и нужного в семье – любви и поддержки.











Русский драматический театр накануне представил премьеру «Шведская семья профессора Густафа» (16+). Спектакль создан за время вынужденного простоя учреждений культуры из-за пандемии. Судя по количеству зрителей, улан-удэнцы изрядно соскучились по театру.Режиссёр Сергей Левицкий оправдал ожидания зрителя – впервые он обратился к жанру «комедия положений» (более того – он сам написал пьесу). Однако не стоит обманываться, за внешним фасадом комедии есть то, что заставляет сердце сжаться от безысходности.- По сюжету, профессор океанологии Густаф Андерссон сделал великое научное открытие – он узнал, как сделать мир лучше, гуманней, милосерднее, как прекратить войны, как сделать всех добрее. Но в попытке спасти человечество он не может осчастливить даже свою собственную семью, - анонсировали ранее в театре.Артист поделился, что никакой особой подготовки к спектаклю не было, это был своего рода эксперимент. Он добавил, что режиссёр сразу сказал: «Мы вместе будем сочинять спектакль».- И хотя он пьесу написал сам, но частично мы вместе её придумывали, исходя из своего жизненного опыта. Конечно, в жизни я хотел бы быть Густафом, но в силу профессии мне приходится быть другим, более прагматичным, а порой так хочется всё отпустить и быть нормальным человеком или попытаться им быть. Мне задавали вопрос, для какого зрителя этот спектакль, я думаю, что для молодых, потому что у него некое клиповое действо, молодым он будет более понятен, там много приколов, тонкого юмора, - отметил Петелин.Актриса, сыгравшая роль дочери главного героя, Аннета Овчинникова рассказала, что в этой семье нет любви и нет понимания. Спектакль поднимает вечные темы отношений между родителями и детьми, мужем и женой.- С одной стороны, это комедия, потому что комедийно написан текст, возникают комичные ситуации. Но с другой, они драматичные. Как в жизни, когда мы можем плакать над какой-то ситуацией, а, когда со стороны рассказываешь, то это уже выглядит даже смешно. Герой в этом спектакле может плакать, у него может рушиться судьба, а выглядит это смешно. Такой парадокс. Зрители смеются, а мы по-настоящему плачем, - добавила актриса.