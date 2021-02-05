В Бурятии представляют песни «из сокровищницы народа»

В первом выпуске исполняла песни участница народного фольклорного ансамбля «Наран-Гоохон» Мэдэгма Нимбуева.







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Во втором выпуске участвовала Алина Дондукова. Алина родилась в селе Дутулур Закаменского района, окончила Колледж искусств имени Чайковского. В 2018 году Алина стала победительницей конкурса «Дангина» международного национального бурятского фестиваля «Алтаргана». Она лауреат госпремии талантливой молодёжи Бурятии, победитель международных конкурсов.







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Республиканский центр народного творчества запустил видеопроект «Песни из сокровищницы народа». Съёмочная группа записывает старинные песни в исполнении народных певцов – самородков со всей Бурятии.В 2017 и 2019 годах состоялись концерты «Арадай абдарһаа абтаһан дуунууд». На концертах была презентована электронная база бурятских народных песен.