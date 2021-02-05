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В Забайкалье стартовали онлайн-соревнования по оздоровительному цигун

В Забайкалье стартовали онлайн-соревнования по оздоровительному цигун
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир проводится совместно со спортивной ассоциацией из Китая

Забайкальский край и китайский город Хулунбуир проводят российско-китайские соревнования «8 отрезов парчи» по комплексу оздоровительного цигун. Турнир проходит в формате онлайн с 5 по 25 февраля.

- Цигун - древняя китайская система, которая включает физическую, дыхательную гимнастику и медитативные практики. Соревнования по этому комплексу организованы министерством спорта региона совместно с ассоциацией оздоровительного цигун города Хулунбуир (Китай), а также краевой спортивной общественной организацией «Содружество оздоровительного цигун и ушу Забайкальского края», - сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет. Они будут состязаться в личном и командном зачёте.

Как отметил замминистра физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин, в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией любители оздоровительного цигун города Хулунбуир и Забайкальского края активно проводят мероприятия по борьбе с пандемией и укреплению здоровья в домашних условиях. Также он рассказал, что Чита играет большую роль в деле популяризации и пропаганды цигун и с 2016 года является учебно-тренировочной базой ассоциации.

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цигун Забайкальский край Китай соревнования
 
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