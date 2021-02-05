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Чемпионат Иркутской области по лыжным гонкам проведут в Братске

Чемпионат Иркутской области по лыжным гонкам проведут в Братске
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Здесь же состоится и первенство региона

17 февраля в Братске пройдут чемпионат и первенство Иркутской области по индивидуальным гонкам (лыжные гонки). Местом проведения соревнований станет стадион «Северный Артек».

В чемпионате и первенстве примут участие спортсмены и любители лыжного спорта в 5 возрастных группах. Участники мероприятия должны иметь соответствующую спортивно-техническую подготовку и разряд по виду спорта не ниже 3 юношеского.

Индивидуальная гонка свободным стилем стартует в 12:00. Мужчины, юниоры, старшие юноши 2003-2004 гг.р. пробегут 10км. Для младших юношей 2005-2006 гг.р., старших мальчиков 2007-2008 гг.р., женщин, юниорок и старших девушек 2003-2004 гг.р. предусмотрена дистанция 5 км. Младшие девушки 2005-2006 гг.р. и старшие девочки 2007-2008 гг.р. посоревнуются на дистанции 3 км. Младшим мальчикам и девочкам 2009 г.р. и младше предстоит преодолеть 1600 м.

Участники, занявшие три призовых места, награждаются грамотами и медалями, сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
лыжные гонки лыжный спорт спорт Иркутская область Братск чемпионат первенство
 
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