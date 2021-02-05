Юные теннисисты Бурятии победили на первенстве ДФО

В командных соревнованиях спортсмены республики заняли первые места



4 февраля завершились командные соревнования первенства Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет. Турнир проходил в селе Покровка Приморского края.



Спортсмены Бурятии одержали уверенную победу в первенстве. Чемпионами стали:



Юниорки:

Доржиева Анита(РСШОР);

Сулаева Виктория (СШОР №2);

Дурхисанова Анна (РСШОР).



Юниоры:

Дашиев Тимур (СШОР №2)

Пустовой Игнат (РСШОР);

Норбоев Алдар (РСШОР);

Менжиков Аюр-Зана (РСШОР);

Соржеев Владислав (РСШОР).



Теперь спортсмены будут защищать честь ДФО на первенстве России, которое пройдёт в Чебоксарах с 22 по 29 февраля, сообщает пресс-служба минспорта РБ.

