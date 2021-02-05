В командных соревнованиях спортсмены республики заняли первые места
4 февраля завершились командные соревнования первенства Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет. Турнир проходил в селе Покровка Приморского края.
Спортсмены Бурятии одержали уверенную победу в первенстве. Чемпионами стали:
Юниорки:
Доржиева Анита(РСШОР);
Сулаева Виктория (СШОР №2);
Дурхисанова Анна (РСШОР).
Юниоры:
Дашиев Тимур (СШОР №2)
Пустовой Игнат (РСШОР);
Норбоев Алдар (РСШОР);
Менжиков Аюр-Зана (РСШОР);
Соржеев Владислав (РСШОР).
Теперь спортсмены будут защищать честь ДФО на первенстве России, которое пройдёт в Чебоксарах с 22 по 29 февраля, сообщает пресс-служба минспорта РБ.
Юные теннисисты Бурятии победили на первенстве ДФО
Общество, Фото:
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