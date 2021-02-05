Все коммунальные службы переведены на усиленный режим
По поручению мэра Руслана Болотова в Иркутске введен режим повышенной готовности в связи со снегопадами. Все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в администрации Иркутска.
– На дорогах Иркутска сложилась тяжёлая ситуация. Это связано как со значительным объёмом выпавшего снега, так и с недостаточными усилиями дорожных служб по уборке. Оцениваю работу в этом направлении неудовлетворительно. С учётом текущей ситуации принял решение ввести на предстоящие выходные режим повышенной готовности. Чтобы задействовать все силы и средства для уборки города, – подчеркнул Руслан Болотов.
Работы по уборке Иркутска от снега будут вестись в круглосуточном режиме субботу и воскресенье.
За прошедшую ночь на полигон вывезено 2360 тонн снега. Для очистки городских улиц и дорог задействовано 112 единиц специализированной техники и 200 человек рабочих. Помимо уборки дорог, сотрудники «Иркутскавтодора» очищают тротуары, лестницы, остановочные пункты. По необходимости производится посыпка песко-соляной смесью.
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за снегопадов
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