В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за снегопадов

Все коммунальные службы переведены на усиленный режим



По поручению мэра Руслана Болотова в Иркутске введен режим повышенной готовности в связи со снегопадами. Все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в администрации Иркутска.



– На дорогах Иркутска сложилась тяжёлая ситуация. Это связано как со значительным объёмом выпавшего снега, так и с недостаточными усилиями дорожных служб по уборке. Оцениваю работу в этом направлении неудовлетворительно. С учётом текущей ситуации принял решение ввести на предстоящие выходные режим повышенной готовности. Чтобы задействовать все силы и средства для уборки города, – подчеркнул Руслан Болотов.



Работы по уборке Иркутска от снега будут вестись в круглосуточном режиме субботу и воскресенье.



За прошедшую ночь на полигон вывезено 2360 тонн снега. Для очистки городских улиц и дорог задействовано 112 единиц специализированной техники и 200 человек рабочих. Помимо уборки дорог, сотрудники «Иркутскавтодора» очищают тротуары, лестницы, остановочные пункты. По необходимости производится посыпка песко-соляной смесью.

