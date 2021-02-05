Здание Байкалбанка в Улан-Удэ «превратилось» в отдел полиции

Горожане гадали по поводу необычной вывеской
Здание ликвидированного Байкалбанка в Улан-Удэ превратилось в декорации к фильму. Перед входом в здание повесили вывеску «Полиция. Отдел МВД России по Гарнаевской области. г. Гарнаевск». Фотографии «обновлённого» здания выложили в бурятский паблик «Аноним 03». Пользователи Сети задались вопросом «Что это было?».
В комментариях развернулась дискуссия. Люди выдвигали различные мнения, однако интригу быстро разоблачили: «Кино снимают», «Гарнаевск в Эластико был. В «Решале» Улан-Удэ», «Загуглите, выходят результаты Улан-Удэ, а пониже статья о том, что действия «Решалы» происходят в городе Гарнаевске».
Продолжение съёмок фильма «Решала. Нулевые» в середине декабря 2020 года анонсировал актёр Константин Озеров.
«Похоже мы достаточно отдохнули друг от друга! Пора встречаться и начать снимать продолжение - «Решала 0.1 история Каши». Нужна ваша помощь как всегда! Потому что это НАШЕ Кино...Кино про тебя и про меня, про близких людей, про братские отношения, про нашу Страну и то, какой она была, стала и во многом осталась...» – написал Константин Озеров.
Также он ответил на вопрос, зачем они снимают «эту чернуху про нулевые».
«Да потому что я живу среди этого, это вокруг меня. Это оставило во мне отпечаток и в тысячах таких же как я... Многие до сих пор живут этим, а самые дорогие остались там навсегда... Вам в память, братцы», - пояснил актёр.
В начале декабря 2019 в кинотеатрах стартовал прокат третьей части бурятского криминального фильма «Решала. Нулевые». Однако в феврале следующего года стало известно о провале кинокартины – «пираты» слил фильм в Интернет.
В 2017 году бурятский фильм «Решала-2» стал последним окупившимся в прокате российским фильмом. Режиссёром картины стал Роман Асхаев, главные роли сыграли Александр Фролов, Моисей Куртанидзе и Константин Озеров. Тогда фильм посмотрели в 60 городах России и 40 Казахстана.
Про четвёртую часть криминальной драмы ничего ранее не было известно. Также нет информации о том, когда фильм выйдет в свет.
Здание Байкалбанка в Улан-Удэ «превратилось» в отдел полиции
Общество, Фото:
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