За нарушение водителям грозит штраф
В управление по чрезвычайным ситуациям Улан-Удэ сообщают, что водители, пренебрегая запрещающими информационными знаками, и минуя блокирующие путь блоки и валы, выезжают на лёд. Своё решение они объясняют тем, что таким образом сокращают путь.
- В соответствии с утверждённым графиком специалисты управления по ЧС Улан-Удэ совместно с сотрудниками ГИБДД и государственными инспекторами Улан-Удэнского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны проводят профилактические рейды по несанкционированному съезду автотранспорта на лёд. На текущий период 2021 года составлено 16 протоколов об административном правонарушении, проведены беседы с гражданам, - сообщили в пресс-службе управления.
За это правонарушение водителям грозит административная ответственность в виде штрафа до 4,5 тысяч рублей. по словам специалистов, наказание в виде денежного штрафа значительно уменьшает желание выехать ещё раз на лёд.
Как сообщал «Байкал-Daily», за неделю в Бурятии утонули с провалившимися под лёд автомобилями четыре человека.
В Улан-Удэ водители, рискуя жизнью, сокращают путь через лёд
Общество, Фото:
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