Агинский округ принимает первенство ДФО по вольной борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования проходят без участия зрителей



В посёлке Агинское Забайкальского края с 4 по 7 февраля проходит первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях принимает участие более 250 спортсменов, представляющих команды из Бурятии, Саха (Якутии); Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв; Сахалинской и Амурской областей; Еврейской автономной области.



- Соревнования пройдут без зрителей. Для всех желающих с главного места событий будет организована прямая трансляция на официальных страницах в Инстаграм спортивной школы по адаптивным и национальным видам спорта @agarcsp и федерации спортивной борьбы Забайкальского края @wrest_aga и @wrest_zk_75, - рассказал начальник отдела спорта и физической культуры администрации Агинского Бурятского округа Булат Бальжинимаев.



Программа соревнований

5 февраля – поединки и финалы в весовых категориях: юноши до 35, 38, 41, 44, 48, 52 килограммов; девушки до 33, 36, 39, 42, 46 килограммов.

6 февраля – поединки и финалы в весовых категориях: юноши до 57, 62, 68, 75, 85 килограммов; девушки до 50, 54, 58, 62, 66 килограммов.

7 февраля – день отъезда.



Участники будут бороться за личное первенство, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



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