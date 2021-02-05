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Иркутский стрелок занял второе место на чемпионате России

Иркутский стрелок занял второе место на чемпионате России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Соревнования по стрельбе из пневматического оружия проходят в Ижевске

Иркутский спортсмен, заслуженный мастер спорта России Артём Черноусов занял второе место на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия. Чемпионат страны и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия проходят в Ижевске.

Артём Черноусов стал вторым в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. В этом упражнении приняли участие 48 спортсменов из наибольшего количества регионов. Результат иркутского стрелка в квалификации составил 575 очков, в финале – 239,3.

Первое место в этом упражнении занял мастер спорта международного класса из Московской области Антон Аристархов. Бронзовую награду завоевал мастер спорта из Удмуртии Андрей Чиликов.

Напомним, Артём Черноусов тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у Галины Корзун и Никиты Полоскова. Впереди у спортсмена ещё один старт, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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