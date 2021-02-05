В Иркутской области «чёрные» лесорубы получили сроки

Они вырубили деревьев на 800 тысяч рублей



Трое жителей Осинского и Боханского районов Иркутской области признаны виновными в незаконной рубке леса.



Следствием и судом установлено, что трое мужчин в октябре 2018 года, находясь на территории Жигаловского участкового лесничества, совершили незаконную рубку лесных насаждений, причинив ущерб Российской Федерации в особо крупном размере на сумму свыше 800 тысяч рублей.



Подозреваемые были задержаны на месте преступления сотрудниками полиции и доставлены в следственный отдел.



Жигаловский районный суд признал подсудимых виновными и назначил одному из мужчин наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 2 месяца, остальным - наказание в виде лишения свободы условно со штрафом в размере 350 тысяч рублей.



Причинённый ущерб был добровольно возмещён подсудимыми на стадии предварительного следствия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

