В Октябрьском районе Улан-Удэ Дугжууба пройдёт в 5 местах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В этом году обряд пройдёт 10 февраля



Опубликован график проведения обряда «Дугжууба» в Октябрьском районе города Улан-Удэ. Ритуал очищения в преддверии Сагаалгана состоится 10 февраля.



Буддийская община «Гандан Жамба Лин» (ул. Красногвардейская, 15) проведёт его в 18:30 между ГДДЮТ и улицей Бабушкина. Обряд Буддийской общины «Замбала» (ул. Тобольская, 1а) начнётся в 18:00 на территории ВСГУТУ (ул. Ключевская, 40в), напротив дацана. В Буддийском центре «Ламрим» (ул. Бабушкина, 188) ритуал совершат в 19:00 на территории дацана.



Дугжууба Буддийской общины «Дхарма» (пр. Строителей, 46а) состоится с 18:00 с юго-западной стороны дацана. Буддийская община «Джуд-Ши» (116 мкр., ул. Целебная, 1) начнёт обряд в 16:00 на территории дацана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района.

