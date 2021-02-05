Буддисты Бурятии готовятся к Сагаалгану

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Первый день хурала состоится 9 февраля



12 февраля наступит год железной Беловатой Коровы. По буддийской традиции перед встречей года Коровы принято достойно проводить старый год: сделать большую уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах.



9 февраля ламы Буддийской традиционной Сангхи России проведут молебен «Арбан Хангал». Ламы будут обращаться к Сахюусанам с просьбой, чтобы они защищали всех верующих в новом году от всего плохого.



Молебен посвящён десяти защитникам учения Будды: Гомбо, Гонгор, Чагдар, Чойжал, Лхамо, Сэндэма, Шалши, Намсарай, Жамсаран и Цанба. Гневная эманация пяти Дхьяни Будд – десять хранителей- сахюусанов покровительствуют верующим, устраняя препятствия на пути к достижению благой цели, помогают в развитии духовной практики.



В каждом дацане молебен проводится по своим традициям, с просьбой о защите всех живых существ и об устранении помех и препятствий на пути следования учению Будды. Однако в связи со сложившейся ситуацией с распространением эпидемии COVID-19 верующих призывают оставаться дома. Людям в возрасте старше 65 лет настоятельно просят не посещать молебны. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

