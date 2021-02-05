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В Забайкалье лесничий подозревается в вымогательстве взятки

В Забайкалье лесничий подозревается в вымогательстве взятки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
По месту жительства лесничего и на рабочем месте проведены обыски

В Забайкалье выявлен факт получения взятки в значительном размере, совершённый с вымогательством участковым лесничим.

Установлено, что мужчина потребовал от индивидуального предпринимателя автомобильную технику общей стоимостью 110 тысяч рублей за совершение законных действий, связанных с выделением и оформлением лесного участка под вырубку древесины. Он отказался делать свою работу без вознаграждения.

Возбуждено уголовное дело «Получение взятки, совершенной с вымогательством».

По месту жительства лесничего и на рабочем месте проведены обыски. Изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
лесничество
 
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