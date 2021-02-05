В Забайкалье лесничий подозревается в вымогательстве взятки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

По месту жительства лесничего и на рабочем месте проведены обыски



В Забайкалье выявлен факт получения взятки в значительном размере, совершённый с вымогательством участковым лесничим.



Установлено, что мужчина потребовал от индивидуального предпринимателя автомобильную технику общей стоимостью 110 тысяч рублей за совершение законных действий, связанных с выделением и оформлением лесного участка под вырубку древесины. Он отказался делать свою работу без вознаграждения.



Возбуждено уголовное дело «Получение взятки, совершенной с вымогательством».



По месту жительства лесничего и на рабочем месте проведены обыски. Изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

