По месту жительства лесничего и на рабочем месте проведены обыски
В Забайкалье выявлен факт получения взятки в значительном размере, совершённый с вымогательством участковым лесничим.
Установлено, что мужчина потребовал от индивидуального предпринимателя автомобильную технику общей стоимостью 110 тысяч рублей за совершение законных действий, связанных с выделением и оформлением лесного участка под вырубку древесины. Он отказался делать свою работу без вознаграждения.
Возбуждено уголовное дело «Получение взятки, совершенной с вымогательством».
По месту жительства лесничего и на рабочем месте проведены обыски. Изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье лесничий подозревается в вымогательстве взятки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В общественном транспорте продолжают выявлять нарушения масочного режима
Мужчина, трижды наказанный за неуплату алиментов, трудоустроился
В каждой школе назначен ответственный по предотвращению нападений собак на учеников
Горожане обратились в прокуратуру
Заявки на участие принимаются по 19 февраля
Мероприятие будет посвящено 800-летию Александра Невского
В республике ожидается небольшой снег
Также здесь проведут первенство республики
Малышка Вера стала четвёртым ребёнком в семье
Студенты и преподаватели поборются за призы губернатора области
Соревнования пройдут как VI этап кубка Бурятии
Средства господдержки можно использовать на строительство помещений, приобретение техники и сельхозживотных
«Последняя игра» состоится 8 марта на льду Байкала
Ими отработаны ведение одновременной стрельбы и прочие навыки
Мероприятие пройдёт на родине скульптора – в селе Укурик