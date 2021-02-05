В больнице в Улан-Удэ хранили просроченную крупу

Крупу с истёкшим сроком годности утилизировали
Во время плановой проверки сотрудниками управления Россельхознадзора в отношении ГАУЗ «Республиканская клиническая больница имени Семашко» в Улан-Удэ было выявлено нарушение.
Учреждением закуплено и хранится 198 кг крупы без действующих деклараций о соответствии, обнаружено 5 кг крупы с истёкшим сроком годности.
Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела. Больнице выдано предписание о представлении действующих документов, удостоверяющих качество и безопасность.
Крупа с истёкшим сроком годности утилизирована, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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Крупу с истёкшим сроком годности утилизировали
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