 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 февраля

04 февраля

Популярное

В больнице в Улан-Удэ хранили просроченную крупу

В больнице в Улан-Удэ хранили просроченную крупу
Общество,  Фото:Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Крупу с истёкшим сроком годности утилизировали

Во время плановой проверки сотрудниками управления Россельхознадзора в отношении ГАУЗ «Республиканская клиническая больница имени Семашко» в Улан-Удэ было выявлено нарушение.

Учреждением закуплено и хранится 198 кг крупы без действующих деклараций о соответствии, обнаружено 5 кг крупы с истёкшим сроком годности.

Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела. Больнице выдано предписание о представлении действующих документов, удостоверяющих качество и безопасность.

Крупа с истёкшим сроком годности утилизирована, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.


Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье лесничий подозревается в вымогательстве взятки
В Забайкалье лесничий подозревается в вымогательстве взятки
Общество, 05.02.2021
По месту жительства лесничего и на рабочем месте проведены обыски
В больнице в Улан-Удэ хранили просроченную крупу
В больнице в Улан-Удэ хранили просроченную крупу
Общество, 05.02.2021
Крупу с истёкшим сроком годности утилизировали
В Бурятии проводят обследования буддийских храмов
В Бурятии проводят обследования буддийских храмов
Общество, 05.02.2021
Уделяется особое внимание состоянию систем противопожарной защиты храмов
В Улан-Удэ за спущенную маску пассажира накажут маршрутчика
В Улан-Удэ за спущенную маску пассажира накажут маршрутчика
Общество, 05.02.2021
В общественном транспорте продолжают выявлять нарушения масочного режима
В Бурятии исправился нерадивый отец
В Бурятии исправился нерадивый отец
Общество, 05.02.2021
Мужчина, трижды наказанный за неуплату алиментов, трудоустроился
Школы Улан-Удэ защищают от собак
Школы Улан-Удэ защищают от собак
Общество, 05.02.2021
В каждой школе назначен ответственный по предотвращению нападений собак на учеников
Жителям сотых кварталов в Улан-Удэ затянули с ответом
Жителям сотых кварталов в Улан-Удэ затянули с ответом
Общество, 05.02.2021
Горожане обратились в прокуратуру
Весной в Забайкалье проведут хоровой фестиваль
Весной в Забайкалье проведут хоровой фестиваль
Общество, 05.02.2021
Мероприятие будет посвящено 800-летию Александра Невского
Гусиноозёрск примет чемпионат Бурятии по лыжным гонкам
Гусиноозёрск примет чемпионат Бурятии по лыжным гонкам
Общество, 04.02.2021
Также здесь проведут первенство республики
В забайкальской семье дочерей назвали Вера, Надежда и Любовь
В забайкальской семье дочерей назвали Вера, Надежда и Любовь
Общество, 04.02.2021
Малышка Вера стала четвёртым ребёнком в семье
В Иркутске вузы посоревнуются в лыжных гонках
В Иркутске вузы посоревнуются в лыжных гонках
Общество, 04.02.2021
Студенты и преподаватели поборются за призы губернатора области
В Улан-Удэ разыграют кубок Загорска по лыжным гонкам
В Улан-Удэ разыграют кубок Загорска по лыжным гонкам
Общество, 04.02.2021
Соревнования пройдут как VI этап кубка Бурятии
Фермеры Забайкалья получат гранты до 30 миллионов рублей
Фермеры Забайкалья получат гранты до 30 миллионов рублей
Общество, 04.02.2021
Средства господдержки можно использовать на строительство помещений, приобретение техники и сельхозживотных
В Иркутской области готовятся к матчу хоккейных звёзд
В Иркутской области готовятся к матчу хоккейных звёзд
Общество, 04.02.2021
«Последняя игра» состоится 8 марта на льду Байкала

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^