В церемонии открытия принял участие генсек федерации бокса России
С 4 по 6 февраля в райцентре Иволгинского района Бурятии проходит первенство республики по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет памяти участника ХХ летних Олимпийских игр в Мюнхене, экс-чемпиона СССР Бориса Жамьяновича Зориктуева. В соревнованиях принимают участие 92 юноши и 12 девушек 2005-2006 годов рождения из 14 районов Бурятии и 5 залов бокса Улан-Удэ. Бои проводятся в течение трёх дней во дворце спорта имени Б.Ж. Зориктуева без участия зрителей.
4 февраля состоялась торжественная церемония открытия соревнований, которую посетили почётные гости из федерации бокса России: генеральный секретарь Кирилл Щекутьев, первый заместитель генерального секретаря Татьяна Кириенко, заместитель директора центра спортивной подготовки сборных команд России Дмитрий Селиванов, главный тренер сборной команды России по боксу среди женщин Иван Шидловский, руководитель службы безопасности Андрей Крушанов, пресс-секретарь департамента по связям с общественностью Зарета Логинова, а также министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов и руководство федерации бокса республики. Гостей приветствовали по традиции – хадаком с чашей с молоком и хлебом-солью.
Кирилл Щекутьев в приветственной речи заявил о достигнутой договорённости федерации бокса России и главы Бурятии Алексея Цыденова подать совместную заявку на проведение первенства Европы среди женщин на территории региона. Кроме этого, федерация бокса России привезла призы для проходящих соревнований. Перчатки, шлемы и бинты будут вручены юным победителям первенства, сообщает пресс-служба федерации бокса РБ.
В Бурятии стартовало первенство республики по боксу
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