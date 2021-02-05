 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 февраля

04 февраля

Популярное

В Бурятии исправился нерадивый отец

В Бурятии исправился нерадивый отец
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина, трижды наказанный за неуплату алиментов, трудоустроился

В Джидинском районе Бурятии мужчина трудоустроился лишь после трёх наказаний (одного уголовного) за злостное уклонение от уплаты алиментов.

По решению суда ежемесячно мужчина обязан выплачивать ¼ часть всех видов заработка или иного дохода на содержание своего сына. Однако выплаты были крайне редко, вследствие чего образовалась задолженность в размере свыше 400 тысяч рублей.

Родитель был уведомлён о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Судебный пристав неоднократно направлял повестки с требованием явиться на приём и оплатить имеющуюся задолженность. Однако должник в службу судебных приставов не являлся.

- Взяться за ум родителю пришлось после привлечения в 2019-2020 годах дважды к административной и один раз к уголовной ответственности, а также отработав 120 часов обязательных работ. В общей сложности отцу понадобилось два года, чтобы пересмотреть свои взгляды на жизнь и на вопросы воспитания и содержания собственного ребёнка, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

В настоящий момент нерадивый родитель трудоустроился. С его заработной платы взыскиваются текущие алименты и задолженность по ним, отметили в УФССП.


алименты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье лесничий подозревается в вымогательстве взятки
В Забайкалье лесничий подозревается в вымогательстве взятки
Общество, 05.02.2021
По месту жительства лесничего и на рабочем месте проведены обыски
В больнице в Улан-Удэ хранили просроченную крупу
В больнице в Улан-Удэ хранили просроченную крупу
Общество, 05.02.2021
Крупу с истёкшим сроком годности утилизировали
В Бурятии проводят обследования буддийских храмов
В Бурятии проводят обследования буддийских храмов
Общество, 05.02.2021
Уделяется особое внимание состоянию систем противопожарной защиты храмов
В Улан-Удэ за спущенную маску пассажира накажут маршрутчика
В Улан-Удэ за спущенную маску пассажира накажут маршрутчика
Общество, 05.02.2021
В общественном транспорте продолжают выявлять нарушения масочного режима
В Бурятии исправился нерадивый отец
В Бурятии исправился нерадивый отец
Общество, 05.02.2021
Мужчина, трижды наказанный за неуплату алиментов, трудоустроился
Школы Улан-Удэ защищают от собак
Школы Улан-Удэ защищают от собак
Общество, 05.02.2021
В каждой школе назначен ответственный по предотвращению нападений собак на учеников
Жителям сотых кварталов в Улан-Удэ затянули с ответом
Жителям сотых кварталов в Улан-Удэ затянули с ответом
Общество, 05.02.2021
Горожане обратились в прокуратуру
Весной в Забайкалье проведут хоровой фестиваль
Весной в Забайкалье проведут хоровой фестиваль
Общество, 05.02.2021
Мероприятие будет посвящено 800-летию Александра Невского
Гусиноозёрск примет чемпионат Бурятии по лыжным гонкам
Гусиноозёрск примет чемпионат Бурятии по лыжным гонкам
Общество, 04.02.2021
Также здесь проведут первенство республики
В забайкальской семье дочерей назвали Вера, Надежда и Любовь
В забайкальской семье дочерей назвали Вера, Надежда и Любовь
Общество, 04.02.2021
Малышка Вера стала четвёртым ребёнком в семье
В Иркутске вузы посоревнуются в лыжных гонках
В Иркутске вузы посоревнуются в лыжных гонках
Общество, 04.02.2021
Студенты и преподаватели поборются за призы губернатора области
В Улан-Удэ разыграют кубок Загорска по лыжным гонкам
В Улан-Удэ разыграют кубок Загорска по лыжным гонкам
Общество, 04.02.2021
Соревнования пройдут как VI этап кубка Бурятии
Фермеры Забайкалья получат гранты до 30 миллионов рублей
Фермеры Забайкалья получат гранты до 30 миллионов рублей
Общество, 04.02.2021
Средства господдержки можно использовать на строительство помещений, приобретение техники и сельхозживотных
В Иркутской области готовятся к матчу хоккейных звёзд
В Иркутской области готовятся к матчу хоккейных звёзд
Общество, 04.02.2021
«Последняя игра» состоится 8 марта на льду Байкала

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^