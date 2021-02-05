Мужчина, трижды наказанный за неуплату алиментов, трудоустроился
В Джидинском районе Бурятии мужчина трудоустроился лишь после трёх наказаний (одного уголовного) за злостное уклонение от уплаты алиментов.
По решению суда ежемесячно мужчина обязан выплачивать ¼ часть всех видов заработка или иного дохода на содержание своего сына. Однако выплаты были крайне редко, вследствие чего образовалась задолженность в размере свыше 400 тысяч рублей.
Родитель был уведомлён о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Судебный пристав неоднократно направлял повестки с требованием явиться на приём и оплатить имеющуюся задолженность. Однако должник в службу судебных приставов не являлся.
- Взяться за ум родителю пришлось после привлечения в 2019-2020 годах дважды к административной и один раз к уголовной ответственности, а также отработав 120 часов обязательных работ. В общей сложности отцу понадобилось два года, чтобы пересмотреть свои взгляды на жизнь и на вопросы воспитания и содержания собственного ребёнка, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В настоящий момент нерадивый родитель трудоустроился. С его заработной платы взыскиваются текущие алименты и задолженность по ним, отметили в УФССП.
В Бурятии исправился нерадивый отец
Общество, Фото:
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