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Улан-Удэ примет фестиваль, посвящённый Бетховену

Улан-Удэ примет фестиваль, посвящённый Бетховену
Общество,  Фото:pixabay.com
Участникам предстоит сразиться в трёх конкурсных состязаниях

C 12 по 20 февраля в Улан-Удэ пройдёт фестиваль музыкального творчества, посвящённого 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. В рамках фестиваля проходят три конкурсных состязания: открытый конкурс на лучшее исполнение произведения композитора, олимпиада по музыкальной литературе и научно-практическая конференция.

Соревноваться в исполнении произведений Бетховена могут обучающиеся детских школ искусств, средних специальных учебных заведений культуры и искусства и прочих образовательных учреждений. Конкурс проводится дистанционно в один тур с 17 февраля по 20 февраля. Он предусматривает ряд номинаций и возрастных категорий. Среди номинаций: соло, ансамбль (дуэт, трио, квартет и т.д.), оркестр и хор. Возрастные категории разделены на учащихся 1-2 классов, учащихся 3-4 классов, учащихся 5-6 классов, учащихся 7-8 классов, студентов ссузов, педагогов с учениками и смешанную группу исполнителей. Каждый конкурсант исполняет одно произведение Людвига ван Бетховена, продолжительностью не более 5 минут.

Онлайн-заявки с материалами принимаются по 12 февраля включительно. Подведение итогов в каждой группе и номинации производится 25 февраля отдельно. Победителям присваиваются гран-при, звания лауреатов и дипломантов I, II, III степеней. Участники, не занявшие призовые места, награждаются грамотами за участие. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, получат благодарственные письма оргкомитета.

Олимпиада по музыкальной литературе проводится с 12 по 19 февраля. В мероприятии могут принять дистанционное участие учащиеся детских школ искусств Улан-Удэ. 11 февраля зарегистрированным участникам на электронную почту поступят задания. Бланки ответов необходимо отсканировать и отправить обратно не позднее 19 февраля. Результаты олимпиады будут опубликованы 28 февраля.

Научно-практическая конференция проводится дистанционно в один тур с 17 по 20 февраля. В ней могут участвовать учащиеся детских школ искусств, средних специальных учебных заведений культуры и искусства и прочих образовательных учреждений. Онлайн заявки принимаются по 12 февраля включительно. Среди номинаций: доклад из истории жизни Бетховена; доклад по творчеству композитора; ребус или кроссворд по его творчеству; эссе по исполняемому произведению; литературно-музыкальная композиция по творчеству композитора. Результаты будут опубликованы на сайте детской школы искусств №3 Улан-Удэ 25 февраля. Рассылка наградных материалов осуществляется до 28 февраля, сообщает ДШИ №3.

Возрастное ограничение 6+
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