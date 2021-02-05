Жителям сотых кварталов в Улан-Удэ затянули с ответом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Горожане обратились в прокуратуру



В прокуратуру обратился житель Октябрьского района Улан-Удэ. Он заявил о нарушении законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности комитет по строительству администрации города.



Установлено, что в учреждение поступило заявление жителей многоквартирного дома микрорайона 115 по вопросу ремонта автомобильной дороги.



Однако должностными лицами комитета не обеспечено объективное, всестороннее рассмотрение заявление, ответ гражданам не направлен.



Председателю комитета по строительству администрации Улан-Удэ внесено представление, по результатам рассмотрения которого жителям микрорайона дан ответ.



В отношении должностного лица муниципального учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Виновному назначили штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

