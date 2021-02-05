В Улан-Удэ по-зимнему тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике ожидается небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 февраля по республике местами небольшой снег, по южному берегу Байкала до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, по юго-западу до 15 м/с.



Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам местами -10,-15, днём -8,-13, местами -18,-23.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -16,-18, днём -9,-11.

