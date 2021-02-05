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В Улан-Удэ по-зимнему тепло

В Улан-Удэ по-зимнему тепло
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике ожидается небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 февраля по республике местами небольшой снег, по южному берегу Байкала до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, по юго-западу до 15 м/с.

Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам местами -10,-15, днём -8,-13, местами -18,-23.

В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -16,-18, днём -9,-11.
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