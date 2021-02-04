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В Бурятии ослабнут морозы

В Бурятии ослабнут морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике ожидается снежная и тёплая погода

На смену суровым морозам в Бурятию придёт потепление. Последние несколько в республике держались 40-градусные морозы. Из-за холодов несколько раз отменяли уроки у младшеклассников.

Но, судя по прогнозу синоптиков, в Бурятии на некоторое время ослабнут морозы. Так, по данным Бурятского гидрометцентра, 5 февраля по республике местами небольшой снег, по южному берегу Байкала до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, по юго-западу до 15 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам местами -10,-15, днём -8,-13, местами -18,-23.

В субботу, 6 февраля, по республике: местами небольшой снег. Ветер западный днём с переходом на восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -23,-28, местами -33,-38, по южному Прибайкалью -18,-23, днём -12,-17, местами -19,-24.

В воскресенье, 7 февраля, также снежная погода. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 26-31, по Прибайкалью, местами юго-западу 18-23, по северу 34-39, днём 9-14, местами 18-23 мороза.

На дорогах снежные накаты.
прогноз погоды
 
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