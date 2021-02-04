На Байкале опасность представляют тальцы и продухи

Старейший сотрудник Баргузинского заповедника, старший научный сотрудник Геннадий Янкус рассказал о том, как Байкал покрывается льдом. Он назвал Байкал «своенравным» и часто создающим «непредсказуемые условия».
- Например, в своей северной части за последние 50 лет он однажды покрывался льдом только в феврале, а самый ранний ледостав был 5 декабря 1972 года. Запомнилась эта дата потому, что в полевые из посёлка Давша мы заехали на лодках в конце ноября, а возвращаться пришлось пешком по льду (40 км), - цитирует пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье» воспоминания Геннадия Янкуса.
Но при поездках по льду Байкала на машинах опасность подстерегает всю зиму. Под действием подводных течений, тектонических явлений, перепада температур и ветров образуются трещины, щели и разносы многометровой ширины. Припорошенные снегом, они являются ловушкой для путников.
- Самыми коварными ловушками считаются участки с очень тонким льдом, а иногда и с небольшими «водными блюдцами». Подтаивание льда в таких местах (например, губа Фролиха) происходит ввиду мощного выхода со дна термальных вод - на глубинах до 80 м, а в иных точках озера и метана. Пузырьки выходящего газа препятствуют замерзанию воды, - пояснил Геннадий Янкус.
При погружениях аппаратов «МИР» на дне Байкала были зафиксированы так называемые газогидратные холмы (застывшее, спрессованное давлением воды молекулярное соединение воды и метана). По сути, это огромные запасы экологически чистой энергии.
- С давних времён местные жители называли такие места «продухи» или «тальцы» и не приближались к ним. Было бы полезно туристам и рыбакам иметь карту тальцов и термальных щелей, поскольку люди гибнут в них ежегодно, - отмечает старший научный сотрудник.
Как сообщал «Байкал-Daily», за неделю в Бурятии утонули с провалившимися под лёд автомобилями четыре человека.