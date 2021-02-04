Новогодние премии получили только 16% жителей Бурятии





- Аналитики отметили, что реже всего получали новогодние премии жители Бурятии — 16,5%, Хабаровского края — 15,4%, Пермского края — 15%, Санкт-Петербурга — 14%, говорится в исследовании.

В 2020 году почти треть россиян (32%) получили новогодние премии или другие бонусы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие», передаёт РБК.Чаще всего новогоднюю премию платили жителям Ямало-Ненецкого автономного округа и Иркутской области, говорится в исследовании. В ЯНАО новогодние премии получили 66,7% жителей, в Иркутской области — 53%. При этом половина премированных работников Иркутской области получили премию в размере от 11 до 30 тысяч рублей.Бурятия оказалась в числе регионов, жителей которых не баловали на работе на новый год.О росте размера своих премий по итогам 2020 года чаще сообщали женщины — 33% против 26% мужчин. Мужчины чаще отмечали снижение годовых выплат (18% против 15% женщин) или отсутствие изменений в их размере (47% мужчин против 36,5% женщин).