В Улан-Удэ разыграют кубок Загорска по лыжным гонкам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования пройдут как VI этап кубка Бурятии



6 февраля в Улан-Удэ состоится VI этап кубка Бурятии по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей. На лыжной трассе в Пионерской Пади посёлка Загорск разыграют кубок микрорайона.



В 12:00 начнётся регистрация на соревнования. В 13:00 женщины и дети побегут 3 км свободным стилем с раздельным стартом. Для мужчин предусмотрена дистанция 5 км. Они стартуют на 10 минут позже. Торжественное закрытие гонок и награждение победителей запланированы на 14:30.



Заявки подаются заранее в группе «Клуб лыжников-любителей «Соболь» соцсети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба клуба.



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