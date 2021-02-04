Соревнования пройдут как VI этап кубка Бурятии
6 февраля в Улан-Удэ состоится VI этап кубка Бурятии по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей. На лыжной трассе в Пионерской Пади посёлка Загорск разыграют кубок микрорайона.
В 12:00 начнётся регистрация на соревнования. В 13:00 женщины и дети побегут 3 км свободным стилем с раздельным стартом. Для мужчин предусмотрена дистанция 5 км. Они стартуют на 10 минут позже. Торжественное закрытие гонок и награждение победителей запланированы на 14:30.
Заявки подаются заранее в группе «Клуб лыжников-любителей «Соболь» соцсети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба клуба.
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В Улан-Удэ разыграют кубок Загорска по лыжным гонкам
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