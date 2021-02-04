Бурятский колледж будет сотрудничать с новосибирским вузом

В Новосибирском университете уже учатся выпускники колледжа



Директор колледжа искусств имени Чайковского Баир Турбянов встретился с ректором Новосибирского госуниверситета, чтобы обсудить вопрос о сотрудничестве. Об этом он сообщил на своей странице.



- Дорогие друзья! Сегодня в Новосибирске! Подписали соглашение о сотрудничестве между колледжем искусств им. П.И. Чайковского и Новосибирским государственным университетом архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова! – написал директор колледжа.



Совместно с новосибирским госуниверситетом будут реализовываться различные проекты.



- В настоящее время в университете учатся выпускницы художественного отделения колледжа: Лисаевич Алёна (промышленный дизайн, 3 курс), Старостина Наталья (монументально-декоративное искусство, живопись, 2 курс). С учётом сегодняшнего разговора будем корректировать программу развития колледжа, - поделился Баир Турбянов.

