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Денис Мацуев выступит в Иркутске с благотворительным концертом для врачей

Денис Мацуев выступит в Иркутске с благотворительным концертом для врачей
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля «Звёзды на Байкале»

В рамках фестиваля «Звёзды на Байкале» состоится благотворительный концерт для врачей. Он пройдёт 20 февраля в Иркутском музыкальном театре. Отрывки из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», произведения Шопена исполнят Российский национальный молодёжный симфонический оркестр и художественный руководитель фестиваля, народный артист России, пианист Денис Мацуев.

Концерт для врачей украсит юбилейный XV международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале», который пройдет в Иркутске с 19 по 28 февраля. Несмотря на ограничения пандемии и сложности, связанные с совмещением графиков исполнителей, программу фестиваля удалось сохранить практически в первоначальном виде и пригласить в Иркутск выдающихся звёзд мировой классической сцены. Теперь программа полностью готова, и продажа билетов стартует завтра, 5 февраля.

Фестиваль начнётся концертом Российского национального молодёжного симфонического оркестра, солистов Дениса Мацуева (фортепиано) и Юлиана Рахлина (скрипка). 22 и 23 февраля по многочисленным просьбам слушателей выступит коллектив «Виртуозы Москвы», дирижёр – Владимир Спиваков. Два концерта даст губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии. Закроет фестиваль оркестр Мариинского театра и его дирижёр Валерий Гергиев. К ним присоединятся солисты, для которых выступление на фестивале «Звёзды на Байкале» станет дебютом на иркутской сцене. Это один из лучших басов мира Ильдар Абдразаков и Аида Гарифуллина (сопрано).

Возрастное ограничение 6+
Денис Мацуев Иркутск фестиваль концерт благотворительный концерт врачи
 
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