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Сборная Дагестана по борьбе проведёт сбор в Улан-Удэ

Сборная Дагестана по борьбе проведёт сбор в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спортсмены приедут в конце февраля

Сборная Дагестана по вольной борьбе проведёт сбор в Улан-Удэ. Об этом сообщает интернет-портал wrestdag.ru со ссылкой на главного тренера сборной Гаджи Рашидова.

Первый сбор у борцов Дагестана перед чемпионатом России пройдёт в Махачкале.

- С 8 февраля у нас начнётся двухнедельный сбор, который станет первым из двух этапов подготовки к чемпионату страны. Хотели его провести в Кисловодске, для чего надо было, чтобы наше министерство спорта, в соответствии с законом, организовало тендер, но на эту процедуру времени не оставалось. Поэтому будем готовиться на нашей приморской базе в пригороде Махачкалы, - объяснил Гаджи Рашидов.

Следующий сбор организуют в столице Бурятии.

- Решили готовиться там, чтобы избежать сложностей, которые могут возникнуть из-за разницы часовых поясов. Уже заказали гостиницу рядом со спорткомплексом, обговорили вопросы с организацией питания. Отправимся в Улан-Удэ 26 февраля и будет там готовиться вплоть до начала чемпионата, который стартует 10 марта, - продолжил тренер.

Как оказалось, Гаджи Рашидову доводилось выступать в Улан-Удэ, в 1990 году он стал чемпионом СССР.

- Я тогда входил в профсоюзную сборную страны, которой руководил Магомедхан Арацилов. Мы заранее прибыли к месту соревнований и провели там подготовительный сбор. Надо ли говорить, что я чувствовал себя хорошо? Надеюсь, что и сейчас наши борцы подойдут к старту в хорошем физическом состоянии, - рассказал главный тренер сборной Дагестана.

Чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин пройдёт в Улан-Удэ с 12 по 14 марта. В Бурятию на чемпионат приедут ведущие спортсмены. Это подтвердил первый вице-президент федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев.
спорт вольная борьба
 
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