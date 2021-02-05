Заявки на участие принимаются по 19 февраля
22 февраля в Бурятии состоится открытое первенство Мухоршибирского района по спортивному ориентированию. Традиционные соревнования на призы АО «Разрез Тугнуйский» проведут в районе лыжной базы села Саган-Нур.
Регистрация участников начнётся с 11:00. Соревнования стартуют в 12:30. В программе первенства запланированы соревнования по спортивному ориентированию, лыжная гонка – классика. Определение победителей производится в личном зачёте по следующим возрастным группам: М 12, Ж 12, М 14, Ж 14, М 16, Ж 16, М 18, Ж 18, М 21, Ж 21, М 45, Ж 45, М 55, Ж 55, М 65, Ж 65.
Предварительные заявки подаются на orgeo.ru до 19:00 19 февраля, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Возрастное ограничение 0+
В районе Бурятии состоится первенство по спортивному ориентированию
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Горожане обратились в прокуратуру
Приятелям грозит до 20 лет колонии
Заявки на участие принимаются по 19 февраля
Мероприятие будет посвящено 800-летию Александра Невского
В республике ожидается небольшой снег
Также здесь проведут первенство республики
Малышка Вера стала четвёртым ребёнком в семье
Студенты и преподаватели поборются за призы губернатора области
Соревнования пройдут как VI этап кубка Бурятии
Средства господдержки можно использовать на строительство помещений, приобретение техники и сельхозживотных
«Последняя игра» состоится 8 марта на льду Байкала
Ими отработаны ведение одновременной стрельбы и прочие навыки
Мероприятие пройдёт на родине скульптора – в селе Укурик
«Иркутская компьютериада» проводится в городе в пятнадцатый раз
Юбилей справил Иннокентий Бутин из Закаменского района