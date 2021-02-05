В районе Бурятии состоится первенство по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Заявки на участие принимаются по 19 февраля



22 февраля в Бурятии состоится открытое первенство Мухоршибирского района по спортивному ориентированию. Традиционные соревнования на призы АО «Разрез Тугнуйский» проведут в районе лыжной базы села Саган-Нур.



Регистрация участников начнётся с 11:00. Соревнования стартуют в 12:30. В программе первенства запланированы соревнования по спортивному ориентированию, лыжная гонка – классика. Определение победителей производится в личном зачёте по следующим возрастным группам: М 12, Ж 12, М 14, Ж 14, М 16, Ж 16, М 18, Ж 18, М 21, Ж 21, М 45, Ж 45, М 55, Ж 55, М 65, Ж 65.



Предварительные заявки подаются на orgeo.ru до 19:00 19 февраля, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



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