В Бурятии снайперы ВВО применили новые способы поражения целей

Ими отработаны ведение одновременной стрельбы и прочие навыки



Снайперы мотострелкового соединения Восточного военного округа применили новые способы поражения целей на полигоне Бурдуны в Бурятии в рамках двустороннего ротного тактического учения.



В учениях для эффективного поражения групповых целей с военнослужащими до совершенства отработаны навыки ведения одновременной стрельбы. Главным критерием выполнения этого упражнения является достижение максимальной синхронности выстрела всеми снайперами в целях дезориентации противника. При этом стрельба ведётся по нескольким целям.



Также снайперами были отработаны вопросы корректировки огня, совершенствования навыков при использовании приборов наблюдения, методики прицеливания, определения расстояния до цели и её поражения с первого выстрела на дистанциях от 100 до 1,5 тысячи метров.



- В ходе боевой учёбы особое внимание уделяется подготовке снайперских групп, предназначенных для уничтожения легкобронированной техники, вывода из строя средств связи и командного звена условного противника, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

