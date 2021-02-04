 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 февраля

03 февраля

Популярное

В Бурятии снайперы ВВО применили новые способы поражения целей

В Бурятии снайперы ВВО применили новые способы поражения целей
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Ими отработаны ведение одновременной стрельбы и прочие навыки

Снайперы мотострелкового соединения Восточного военного округа применили новые способы поражения целей на полигоне Бурдуны в Бурятии в рамках двустороннего ротного тактического учения.

В учениях для эффективного поражения групповых целей с военнослужащими до совершенства отработаны навыки ведения одновременной стрельбы. Главным критерием выполнения этого упражнения является достижение максимальной синхронности выстрела всеми снайперами в целях дезориентации противника. При этом стрельба ведётся по нескольким целям.

Также снайперами были отработаны вопросы корректировки огня, совершенствования навыков при использовании приборов наблюдения, методики прицеливания, определения расстояния до цели и её поражения с первого выстрела на дистанциях от 100 до 1,5 тысячи метров.

- В ходе боевой учёбы особое внимание уделяется подготовке снайперских групп, предназначенных для уничтожения легкобронированной техники, вывода из строя средств связи и командного звена условного противника, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО военнослужащие военные учения Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Фермеры Забайкалья получат гранты до 30 миллионов рублей
Фермеры Забайкалья получат гранты до 30 миллионов рублей
Общество, 04.02.2021
Средства господдержки можно использовать на строительство помещений, приобретение техники и сельхозживотных
В Иркутской области готовятся к матчу хоккейных звёзд
В Иркутской области готовятся к матчу хоккейных звёзд
Общество, 04.02.2021
«Последняя игра» состоится 8 марта на льду Байкала
В Бурятии снайперы ВВО применили новые способы поражения целей
В Бурятии снайперы ВВО применили новые способы поражения целей
Общество, 04.02.2021
Ими отработаны ведение одновременной стрельбы и прочие навыки
Даши Намдаков анонсировал фестиваль деревянной скульптуры в Забайкалье
Даши Намдаков анонсировал фестиваль деревянной скульптуры в Забайкалье
Общество, 04.02.2021
Мероприятие пройдёт на родине скульптора – в селе Укурик
В Иркутске школьники соберутся на компьютерный фестиваль
В Иркутске школьники соберутся на компьютерный фестиваль
Общество, 04.02.2021
«Иркутская компьютериада» проводится в городе в пятнадцатый раз
В Бурятии ветеран трудового фронта отметил 90-летие
В Бурятии ветеран трудового фронта отметил 90-летие
Общество, 04.02.2021
Юбилей справил Иннокентий Бутин из Закаменского района
Даши Намдаков представил в Чите свою персональную выставку
Даши Намдаков представил в Чите свою персональную выставку
Общество, 04.02.2021
По словам скульптора, энергия ведёт его домой
Денис Мацуев выступит в Иркутске с благотворительным концертом для врачей
Денис Мацуев выступит в Иркутске с благотворительным концертом для врачей
Общество, 04.02.2021
Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля «Звёзды на Байкале»
В Улан-Удэ поздравили ветеранов Сталинградской битвы
В Улан-Удэ поздравили ветеранов Сталинградской битвы
Общество, 04.02.2021
Одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны закончилось 2 февраля 1943 года
Забайкальские лучники привезли 8 медалей первенства России
Забайкальские лучники привезли 8 медалей первенства России
Общество, 04.02.2021
Спортсмены стали победителями в классическом и блочном луке у мужчин

360-летие Иркутска будут праздновать в течение всего года
360-летие Иркутска будут праздновать в течение всего года
Общество, 04.02.2021
Основные торжества запланированы на 5 июня
Бурятские лучницы победили на первенстве России
Бурятские лучницы победили на первенстве России
Общество, 04.02.2021
Также у команды республики «серебро» у мужчин и «бронза» Сергея Цыренова
8 медалей завоевали борцы Забайкалья на первенстве ДФО
8 медалей завоевали борцы Забайкалья на первенстве ДФО
Общество, 04.02.2021
Из них 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых награды
Жители Улан-Батора проведут Белый месяц на карантине
Жители Улан-Батора проведут Белый месяц на карантине
Общество, 04.02.2021
В столице Монголии объявлено о режиме всеобщей повышенной готовности с 11 по 23 февраля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^