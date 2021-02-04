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В Бурятии пенсионера-вора выпустили по УДО

В Бурятии пенсионера-вора выпустили по УДО
Общество,  Фото:pixabay.com
Часть причинённого ущерба пожилой мужчина выплатил из пенсии

В конце марта 2019 года пожилой житель Бурятии за кражу в особо крупном размере был приговорён к четырём годам лишения свободы. Также ему был назначен штраф в 100 тысяч рублей.

Адвокат осуждённого подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но ему было отказано. Районный суд посчитал, что ходатайство является преждевременным.

Тогда адвокат обратился в Верховный суд Бурятии.

- Суд апелляционной инстанции нашёл доводы жалобы адвоката в интересах осуждённого заслуживающими внимания и отменил постановление суда, освободил условно-досрочно. Поведение осуждённого свидетельствует о том, что цели наказания достигнуты, и он не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания. Суд апелляционной инстанции принял во внимание представленные адвокатом документы о частичной оплате причинённого преступлением ущерба, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Удержания в счёт их погашения производились из пенсионных начислений, осуждённого. Не было на него отрицательно характеризующих данных.

В итоге постановление районного суда отменено, пенсионер досрочно смог выйти на свободу.



кража условно-досрочное освобождение
 
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