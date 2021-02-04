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Зимний Байкал попал в ролик немецкого режиссёра

Зимний Байкал попал в ролик немецкого режиссёра
Общество, 
На создание шестиминутного фильма команде потребовалось около двух лет

Замёрзший Байкал попал в шестиминутное видео «In Russia — В России» немецкого режиссёра Винсента Урбана.

- С одной стороны, этот фильм показывает часть разнообразия места, которое редко посещают туристы, а с другой - это исследование всех различных объективов, точек зрения и ожиданий, которые можно применить в фильме о путешествиях о таинственной стране, пронизанной стереотипами, - отмечают авторы видеоработы.


Команда совершила четыре поездки по России, каждая из них длилась примерно 10 дней. Съёмочная группа посетила шесть разных мест: Москву - весной, Камчатку - осенью, Санкт-Петербург, Мурманск, Салехард и озеро Байкал - зимой.

На создание фильма потребовалось около двух лет.

В ленте показаны природные красоты, балет, фигурное катание, музеи, храмы. Наряду с этим, показаны мегаполисы, полуразрушенные здания, сгоревший лес. Героями здесь выступают балерины, гопники, полицейские, люди на вечеринке в модном клубе и т.д.

- Огромное пространство, которое сложно окинуть взглядом, захватившее 11 часовых поясов и два континента, наполненное инопланетными ландшафтами и населенное бесчисленным количеством народов, с большими городами с большой историей, - говорится в пояснении к видео.

Работа была опубликована в Сети в конце 2020 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на льду Байкала на коньках покатался известный фигурист, серебряный призёр Олимпийских игр-2018, победитель шоу «Ледниковый период» Александр Энберт.


Байкал фильм
 
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