Зимний Байкал попал в ролик немецкого режиссёра

Замёрзший Байкал попал в шестиминутное видео «In Russia — В России» немецкого режиссёра Винсента Урбана.
- С одной стороны, этот фильм показывает часть разнообразия места, которое редко посещают туристы, а с другой - это исследование всех различных объективов, точек зрения и ожиданий, которые можно применить в фильме о путешествиях о таинственной стране, пронизанной стереотипами, - отмечают авторы видеоработы.
Команда совершила четыре поездки по России, каждая из них длилась примерно 10 дней. Съёмочная группа посетила шесть разных мест: Москву - весной, Камчатку - осенью, Санкт-Петербург, Мурманск, Салехард и озеро Байкал - зимой.
На создание фильма потребовалось около двух лет.
В ленте показаны природные красоты, балет, фигурное катание, музеи, храмы. Наряду с этим, показаны мегаполисы, полуразрушенные здания, сгоревший лес. Героями здесь выступают балерины, гопники, полицейские, люди на вечеринке в модном клубе и т.д.
- Огромное пространство, которое сложно окинуть взглядом, захватившее 11 часовых поясов и два континента, наполненное инопланетными ландшафтами и населенное бесчисленным количеством народов, с большими городами с большой историей, - говорится в пояснении к видео.
Работа была опубликована в Сети в конце 2020 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на льду Байкала на коньках покатался известный фигурист, серебряный призёр Олимпийских игр-2018, победитель шоу «Ледниковый период» Александр Энберт.