Зимний Байкал попал в ролик немецкого режиссёра

- С одной стороны, этот фильм показывает часть разнообразия места, которое редко посещают туристы, а с другой - это исследование всех различных объективов, точек зрения и ожиданий, которые можно применить в фильме о путешествиях о таинственной стране, пронизанной стереотипами, - отмечают авторы видеоработы.







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