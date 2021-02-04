Забайкальские лучники привезли 8 медалей первенства России

Общество, Фото: федерация стрельбы из лука Забайкальского края

Спортсмены стали победителями в классическом и блочном луке у мужчин



Вчера, 3 февраля, завершилось первенство России по стрельбе из лука, которое проходило в городе Орле. Первыми стали известны результаты стрельбы из блочного лука в личном первенстве.



- Батор Мытыпов завоевал «золото» первенства России, а Денис Красюков стал серебряным призёром. Закончились соревнования красивым командным спаррингом за «золото» в дисциплине «классический лук» у мужчин. Команда Забайкальского края, встретившись с командой Москвы, довела спарринг до перестрелки, в которой обе команды получили максимальное количество очков, и счёт решали миллиметры. По итогам первенства юниорская сборная Забайкальского края в стрельбе из классического лука стала обладателями золотых медалей. В составе команды Кирилл Батуев, Дамби Дамшаев и Буянто Осоров, - рассказали в федерации стрельбы из лука Забайкальского края.



Женская сборная команда в составе Туяны Будажаповой, Бальжин Дамдиновой и Ирины Дашинимаевой в дисциплине «классический лук» стала серебряным призёром первенства.



Дамби Дамшаев завоевал «серебро» в стрельбе из классического лука, Туяна Будажапова стала бронзовым призёром соревнований. Буянто Осоров стал лучшим и завоевал золотую медаль первенства в классическом луке.



В дисциплине «блочный лук» команда Забайкальского края стала победителями первенства России. В состав команды вошли Денис Красюков, Алдар Балдандоржиев и Батор Мытыпов, сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

