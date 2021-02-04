В Иркутске пройдут два чемпионата СФО





Напомним, в соответствии с решением санитарно-противоэпидемической комиссии внесены изменения в указ губернатора Иркутской области. Согласно документу, в области разрешено проведение спортивных соревнований любого уровня в закрытых и открытых объектах спорта при условии заполнения зрителями не более 50 %. Кроме того, снято ограничение по участию в соревнованиях лиц младше 18 лет, сообщили в мэрии Иркутска.

5 февраля в Иркутске во Дворце спорта «Труд» состоятся чемпионат и первенство Сибири по ушу-саньда. В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Республики Тыва и Красноярского края.Также с 5 по 7 февраля более 150 спортсменов будут бороться за победу в чемпионате и первенстве Сибири по универсальному бою, которое пройдёт в спорткомплексе «Байкал-Арена». В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Тайшета, Братска, Киренска, Нижнеудинска, Иркутского, Ольхонского, Казачинско-Ленского районов и других муниципальных образований. На турнире можно выполнить норматив кандидата в мастера спорта России, а также массовые спортивные разряды. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда для участия в чемпионате и первенстве России по универсальному бою, которое состоится в марте-апреле в Калужской области.– Тренировочный процесс продолжался во всех муниципальных учреждениях спорта. И теперь в связи со снятием ряда ограничений в областном центре состоится сразу несколько интересных спортивных событий. Кроме того, стало известно, что в октябре в Иркутске пройдут игры группы А чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, – подчеркнул начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска Дмитрий Абрамович.Игры группы А чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, отмененные в марте-апреле 2020 года из-за пандемии, пройдут в Иркутске 11-17 октября 2021 года.