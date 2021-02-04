Организовано пять подкормочных зон
Государственные инспектора природного парка «Ивано-Арахлейский» в Забайкальском крае на солонцах разместили соль.
- Биотехнические мероприятия, или мероприятия по охране и улучшению среды обитания животных, планируются и выполняются с целью воздействия на численность и размещение по территории парка отдельных видов или групп животных, а также поддержания или увеличения фаунистического биоразнообразия природного парка. За время проведения таких мероприятий в этом году сотрудники природного парка организовали пять подкормочных зон, на которых разместили 400 килограммов соли, - рассказал директор природного парка «Ивано-Арахлейский» Евгений Савицкий.
При проведении подкормки обычно стремятся помочь диким зверям и птицам пережить бескормицу и глубокоснежье. Основную же часть рациона дичь добывает в угодьях самостоятельно, но это возможно далеко не во всех случаях.
Основная задача биотехники - это сбережение и увеличение численности животных, устранение негативного воздействия на их существование факторов, связанных с деятельностью человека и природных явлений, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В природном парке в Забайкалье разложили 400 кг соли
Общество, Фото:
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