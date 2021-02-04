Житель Бурятии нёс украденный телевизор в пакете





Вчера, 3 февраля, в посёлке Баргузин Баргузинского района по горячим следам росгвардейцы задержали мужчину, который залез в чужой дом и украл телевизор.Хозяин дома утром вернулся с рыбалки и увидел разбитое окно. О краже он сразу сообщил в полицию, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.Ориентировка на подозреваемого была передана экипажу Росгвардии. Стражи порядка на улице заметили мужчину. Он нёс в плотном пакете крупный прямоугольный предмет. Увидев патрульный автомобиль, мужчина попытался спрятаться в ближайшем магазине.Росгвардейцы задержали подозреваемого и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.В пакете у задержанного оказался украденный телевизор стоимостью 15 тысяч рублей. 29-летний житель соседнего посёлка ранее был неоднократно судим за кражи. Возбуждено уголовное дело.