Житель Бурятии нёс украденный телевизор в пакете

Мужчина пытался спрятаться от правоохранителей в магазине
Вчера, 3 февраля, в посёлке Баргузин Баргузинского района по горячим следам росгвардейцы задержали мужчину, который залез в чужой дом и украл телевизор.
Хозяин дома утром вернулся с рыбалки и увидел разбитое окно. О краже он сразу сообщил в полицию, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Ориентировка на подозреваемого была передана экипажу Росгвардии. Стражи порядка на улице заметили мужчину. Он нёс в плотном пакете крупный прямоугольный предмет. Увидев патрульный автомобиль, мужчина попытался спрятаться в ближайшем магазине.
Росгвардейцы задержали подозреваемого и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
В пакете у задержанного оказался украденный телевизор стоимостью 15 тысяч рублей. 29-летний житель соседнего посёлка ранее был неоднократно судим за кражи. Возбуждено уголовное дело.
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