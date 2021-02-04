В Иркутской области проходит фестиваль актёрской песни



Для участия в нём поступило 35 заявок от коллективов из Иркутска, Саянска, Усолья-Сибирского, Киренска, Братского, Черемховского, Качугского, Нижнеилимского, Казачинско-Ленского районов. Члены жюри под председательством заслуженного артиста России Владимира Орехова определили 14 лучших номеров. Они войдут в гала-концерт, который состоится 7 февраля. Трансляция мероприятия пройдёт на официальном YouTube-канале Иркутского театрального училища и будет доступна всем желающим.



- Актёрская песня – это не просто исполнение произведения. Она требует режиссёрских решений, постановки, сценария. Это работа целого коллектива. Уверен, что в дальнейшем фестиваль привлечёт большее количество любительских театральных коллектив и исполнителей, - отметил замминистра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.



В рамках мероприятия проходят мастер-классы по особенностям жанра актёрской песни, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

