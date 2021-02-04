Свыше 330 тысяч жителей Бурятии узнали о своих долгах онлайн
В 2020 году свыше 330 тысяч пользователей узнали о своей задолженности с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии. Наибольшее количество было зарегистрировано в декабре прошлого года. В декабре было 31 413 посещений.
Как отмечают в службе судебных приставов, интерес жителей республики накануне Нового года к имеющимся долгам не случаен. В этот период люди планируют новогодние каникулы, потому и увеличивается количество запросов о нахождении граждан в списках ограниченных на выезд за пределы страны.
Жители Бурятии чаще всего вспоминали о долгах в декабре
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