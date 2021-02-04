Студенты и преподаватели поборются за призы губернатора области
На стадионе Иркутского национального исследовательского технического университета 6 февраля пройдут лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди вузов на призы губернатора Иркутской области. В турнире могут принять участие студенты, преподаватели и сотрудники высших учебных заведений.
Среди студентов проводится индивидуальная гонка. Для юношей предусмотрена дистанция 5 км, для девушек – 3 км. Стиль передвижения – классический. Предварительные заявки на участие можно подать в электронной форме до 5 февраля на почту спортивного клуба ИРНИТУ: spotrclub@istu.edu. Регистрация студентов будет проходить 6 февраля с 11:00 до 11:45. Старт запланирован на 12:00 часов.
- Для преподавателей и сотрудников вузов предусмотрено несколько дистанций в зависимости от возрастной категории. Мужчины в возрасте до 29 лет и 30-39 лет бегут 5 км, с 40 до 70 лет и старше – 3 км. У женщин в возрасте до 29 лет и 30-39 лет дистанция составляет 3 км, для остальных возрастных групп – 2 км. Для сотрудников и преподавателей время регистрации – 13:00 - 13:45, начало соревнований – в 14:00, - говорится в сообщении пресс-службы минспорта Иркутской области.
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В Иркутске вузы посоревнуются в лыжных гонках
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