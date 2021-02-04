В Бурятии планируют строить большой центр бокса

В Бурятии планируют построить центр прогресса бокса. Об этом стало известно сегодня во время визита в Улан-Удэ генерального секретаря федерации бокса России, директора АНО «Центр прогресса бокса» Кирилла Щекутьева.
- Хотелось бы обсудить начало проекта по строительству центра прогресса бокса на территории республики. Нам кажется, что где, как ни здесь, построить большой многофункциональный центр прогресса бокса, где огромное количество детей получит заниматься боксом бесплатно. Мы готовы этот проект реализовать, - заявил на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым Кирилл Щекутьев.
Он добавил, что в будущем объекте можно устроить не только центр подготовки спортсменов, но и арену, которая была бы многофункциональной для разных видов спорта.
Бокс включен в перечень базовых видов спорта в Бурятии. В 2019 году в Улан-Удэ проходил чемпионат мира по боксу среди женщин, который собрал участниц из 57 стран. В общекомандном зачёте сборная России одержала победу, в том числе спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова завоевала серебряную медаль.
На сегодняшней встрече с Кириллом Щекутьевым глава Бурятии заявил о намерении бороться за проведение в Улан-Удэ чемпионата Европы по боксу.