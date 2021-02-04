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Фермеры Забайкалья получат гранты до 30 миллионов рублей

Фермеры Забайкалья получат гранты до 30 миллионов рублей
Общество,  Фото:пресс-служба минсельхоза Забайкальского края
Средства господдержки можно использовать на строительство помещений, приобретение техники и сельхозживотных

Крестьянские (фермерские) хозяйства Забайкальского края, которые в 2021 году станут претендентами на получение грантов семейным фермам, смогут получить до 30 миллионов рублей на развитие своих хозяйств.

- Одним из условий участия в конкурсном отборе является то, что продолжительность деятельности в качестве фермера должна превышать 24 месяца со дня регистрации юридического лица. Максимальная сумма гранта составляет 30 миллионов рублей, при этом 30% средств должны быть собственными. Полученные средства государственной поддержки грантополучатели могут использовать на строительство помещений, приобретение техники и сельхозживотных, подключение к электросетям, - пояснил руководитель регионального аграрного ведомства Денис Бочкарёв.

Срок использования гранта составляет два года. За этот период глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязан создать не менее трёх постоянных рабочих мест. Также ему в течение пяти лет необходимо предоставлять отчётность о деятельности.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края, на предоставление грантов на развитие семейной фермы и новый вид господдержки – «Агропрогресс» в 2021 году в регионе будет направлено 82,6 миллиона рублей. 
Забайкальский край фермеры сельское хозяйство гранты
 
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