Фермеры Забайкалья получат гранты до 30 миллионов рублей

Общество, Фото: пресс-служба минсельхоза Забайкальского края

Средства господдержки можно использовать на строительство помещений, приобретение техники и сельхозживотных



Крестьянские (фермерские) хозяйства Забайкальского края, которые в 2021 году станут претендентами на получение грантов семейным фермам, смогут получить до 30 миллионов рублей на развитие своих хозяйств.



- Одним из условий участия в конкурсном отборе является то, что продолжительность деятельности в качестве фермера должна превышать 24 месяца со дня регистрации юридического лица. Максимальная сумма гранта составляет 30 миллионов рублей, при этом 30% средств должны быть собственными. Полученные средства государственной поддержки грантополучатели могут использовать на строительство помещений, приобретение техники и сельхозживотных, подключение к электросетям, - пояснил руководитель регионального аграрного ведомства Денис Бочкарёв.



Срок использования гранта составляет два года. За этот период глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязан создать не менее трёх постоянных рабочих мест. Также ему в течение пяти лет необходимо предоставлять отчётность о деятельности.



Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края, на предоставление грантов на развитие семейной фермы и новый вид господдержки – «Агропрогресс» в 2021 году в регионе будет направлено 82,6 миллиона рублей.

