Средства господдержки можно использовать на строительство помещений, приобретение техники и сельхозживотных
Крестьянские (фермерские) хозяйства Забайкальского края, которые в 2021 году станут претендентами на получение грантов семейным фермам, смогут получить до 30 миллионов рублей на развитие своих хозяйств.
- Одним из условий участия в конкурсном отборе является то, что продолжительность деятельности в качестве фермера должна превышать 24 месяца со дня регистрации юридического лица. Максимальная сумма гранта составляет 30 миллионов рублей, при этом 30% средств должны быть собственными. Полученные средства государственной поддержки грантополучатели могут использовать на строительство помещений, приобретение техники и сельхозживотных, подключение к электросетям, - пояснил руководитель регионального аграрного ведомства Денис Бочкарёв.
Срок использования гранта составляет два года. За этот период глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязан создать не менее трёх постоянных рабочих мест. Также ему в течение пяти лет необходимо предоставлять отчётность о деятельности.
Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края, на предоставление грантов на развитие семейной фермы и новый вид господдержки – «Агропрогресс» в 2021 году в регионе будет направлено 82,6 миллиона рублей.
Фермеры Забайкалья получат гранты до 30 миллионов рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Студенты и преподаватели поборются за призы губернатора области
Соревнования пройдут как VI этап кубка Бурятии
Средства господдержки можно использовать на строительство помещений, приобретение техники и сельхозживотных
«Последняя игра» состоится 8 марта на льду Байкала
Ими отработаны ведение одновременной стрельбы и прочие навыки
Мероприятие пройдёт на родине скульптора – в селе Укурик
«Иркутская компьютериада» проводится в городе в пятнадцатый раз
Юбилей справил Иннокентий Бутин из Закаменского района
По словам скульптора, энергия ведёт его домой
Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля «Звёзды на Байкале»
Одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны закончилось 2 февраля 1943 года
Спортсмены стали победителями в классическом и блочном луке у мужчин
Основные торжества запланированы на 5 июня
Также у команды республики «серебро» у мужчин и «бронза» Сергея Цыренова
Из них 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых награды