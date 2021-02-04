В детсаду в Бурятии нашли крупы без документов

Крупа без маркировочного ярлыка была утилизирована
В детском саду «Солнышко» в Селенгинском районе Бурятии выявлено нарушение правил закупки и хранения продуктов переработки зерна.
- Учреждение закупило и хранило 12 кг крупы без документов, подтверждающих качество и безопасность, а 1,5 кг крупы без соответствующего маркировочного ярлыка. Кроме того, детский сад нарушил температурный режим хранения круп, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела. Детскому саду выдано предписание: представить документы, удостоверяющие качество и безопасность, и в помещении отрегулировать температурный режим.
Крупа без маркировочного ярлыка утилизирована.
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