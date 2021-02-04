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8 медалей завоевали борцы Забайкалья на первенстве ДФО

8 медалей завоевали борцы Забайкалья на первенстве ДФО
Общество,  Фото:федерация вольной борьбы Забайкальского края
Из них 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых награды

В Благовещенске 31 января завершилось первенство Дальневосточного Федерального округа по вольной борьбе, где были определены победители и призёры среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

- Восемь медалей различного достоинства завоевали борцы Забайкальского края, из которых золотые медали у Этигила Содномова, Буянто Доржиева и Тамира Ешинимаева. Серебряные медали завоевали Зоригто Бороев, Аламжи Жигжитов и Иван Анфиногенов. Третьи места заняли Элбэкто Базаров и Жаргалан Будажапов, - рассказали в федерации вольной борьбы Забайкальского края.

Всего в соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Еврейской автономной республики, Амурской и Сахалинской областей, республик Саха (Якутия) и Бурятия, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв.

Напомним, что на этих соревнованиях юные борцы из Бурятии завоевали 22 медали.
Забайкальский край вольная борьба первенство ДФО спорт
 
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