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Даши Намдаков анонсировал фестиваль деревянной скульптуры в Забайкалье

Даши Намдаков анонсировал фестиваль деревянной скульптуры в Забайкалье
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие пройдёт на родине скульптора – в селе Укурик

Фестиваль художников-скульпторов планируется летом этого года в селе Укурик Хилокского района Забайкальского края – на родине одного из ведущих скульпторов страны Даши Намдакова. Об этом рассказал сам мастер во время пресс-конференции перед открытием своей персональной выставки в Чите.

По его словам, это будет одно из мероприятий в рамках реализации проекта по созданию мастерской ручного труда и отдыха «Touzhi» в селе Укурик. Там художник планирует не только заниматься творческой деятельностью, но и обучать детей искусству, а также реализовывать крупные международные проекты.

- Прецедентов у нашего проекта нет. Есть огромное желание – не только у меня, у моей большой семьи, односельчан, представителей власти. Начинать будем с малого. Создается культурный центр в Укурике, мы строим в ответ мастерскую, гостевые. Будем летом проводить фестиваль художников-скульпторов. Людей, которые делают интересные вещи, найдётся немало. Мы создадим условия, где бы можно было поработать, пообщаться, - отметил Даши Намдаков.

Как сообщает пресс-служба краевого министерства культуры, первым этапом проекта стало создание муниципального культурного центра в селе Укурик.

- В 2020 году на приобретение модульной конструкции здания было выделено 18 миллионов рублей в рамках Дальневосточной субсидии. В настоящее время возведение объекта завершено. Его открытие планируется летом 2021 года, - рассказала министр культуры Забайкалья Ирина Левкович.
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