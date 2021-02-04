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Даши Намдаков представил в Чите свою персональную выставку

Даши Намдаков представил в Чите свою персональную выставку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По словам скульптора, энергия ведёт его домой

Один из ведущих скульпторов России Даши Намдаков представил в столице Забайкальского края свою персональную выставку. Коллекция из 29 станковых скульптур, малой пластики и декоративного искусства 3 февраля открылась для посетителей краевого музейно-выставочного центра.

- Выставка называется «Дорога домой». Исколесив весь свет с запада на восток и наоборот, почувствовал, что какая-то динамика, энергия ведёт меня домой. Мы делаем проект по созданию мастерской ручного труда и отдыха «Touzhi» в селе Укурик. Это проект для меня очень важен. Он нужен региону, потому что может стать позитивным примером внимательного отношения человека к своей малой родине, - отметил Даши Намдаков.

Выставка является вторым показом творчества мастера на родной земле. В экспозиции представлены работы, созданные в период с 1998 по 2020 год. Это скульптуры воинов, всадников, грациозных девушек, буддийских лам, привычных для степей Азии животных, сюжеты, связанные с мистерией «Цам». Среди них запоминающиеся и характерные для стиля автора работы «Чингисхан», «Лучник», «Старый воин», «Царица» и «Конь Модэ».

- Полны поэзии и удивляют точностью и изысканностью пластического решения «Сказка», «Всадница» и «Усть-Орда». Символическая, полная экспрессии композиция «Стихия» в виде фигуры летящей в стремительном галопе лошади, является программной в творчестве скульптора и уже стала классикой. Интерес зрителей, без сомнения, вызовут куклы в стилизованных национальных одеждах, которые выполнены по эскизам Даши его братьями и сёстрами, - рассказали в музейно-выставочном центре.

Выставка продлится до 28 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край Чита выставка Даши Намдаков
 
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