Даши Намдаков представил в Чите свою персональную выставку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По словам скульптора, энергия ведёт его домой



Один из ведущих скульпторов России Даши Намдаков представил в столице Забайкальского края свою персональную выставку. Коллекция из 29 станковых скульптур, малой пластики и декоративного искусства 3 февраля открылась для посетителей краевого музейно-выставочного центра.



- Выставка называется «Дорога домой». Исколесив весь свет с запада на восток и наоборот, почувствовал, что какая-то динамика, энергия ведёт меня домой. Мы делаем проект по созданию мастерской ручного труда и отдыха «Touzhi» в селе Укурик. Это проект для меня очень важен. Он нужен региону, потому что может стать позитивным примером внимательного отношения человека к своей малой родине, - отметил Даши Намдаков.



Выставка является вторым показом творчества мастера на родной земле. В экспозиции представлены работы, созданные в период с 1998 по 2020 год. Это скульптуры воинов, всадников, грациозных девушек, буддийских лам, привычных для степей Азии животных, сюжеты, связанные с мистерией «Цам». Среди них запоминающиеся и характерные для стиля автора работы «Чингисхан», «Лучник», «Старый воин», «Царица» и «Конь Модэ».



- Полны поэзии и удивляют точностью и изысканностью пластического решения «Сказка», «Всадница» и «Усть-Орда». Символическая, полная экспрессии композиция «Стихия» в виде фигуры летящей в стремительном галопе лошади, является программной в творчестве скульптора и уже стала классикой. Интерес зрителей, без сомнения, вызовут куклы в стилизованных национальных одеждах, которые выполнены по эскизам Даши его братьями и сёстрами, - рассказали в музейно-выставочном центре.



Выставка продлится до 28 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

