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В Бурятии школьникам грозят двойками за пропуск в мороз

В Бурятии школьникам грозят двойками за пропуск в мороз
Общество,  Фото:"Кабанск-инфо"
Родители попросили разобраться в странной ситуации

Жители Кабанского района Бурятии жалуются на то, что детям не отменяют занятия из-за низкой температуры воздуха, а учителя грозят двойками за пропуск уроков. За разъяснениями сельчане обратились в группу «Кабанск-инфо. 24/7». Авторы вопроса приложили фотографию термометра, на котором указана температура -40 градусов.

- На улице мороз. Писали, что при низкой температуре дети по усмотрению родителей могут не посещать школу. Почему тогда некоторые учителя грозятся поставить двойки и имеют ли они на это право? Если есть такое положение, почему мы родители должны чувствовать себя виноватыми? Что теперь в мороз детей из дома отправлять? – интересуются родители школьников.

Родители считают, что школы в посёлке Селенгинск «не соблюдают постановление о температурном режиме и не отменяют занятия у детей».

- Классные руководители, опираясь на отсутствие приказа руководства, требуют присутствие детей на уроках, несмотря на низкие температуры, - недоумевают сельчане.

Вопрос задали начальнику районного управления образования Кабанского района Андрею Власову.

- Руководителям Селенгинских школ рекомендовано принимать единое, согласованное решение по отмене занятий, переводе их на более позднее время или дистанционный режим. Двойки в журнале, при отсутствии ученика в школе по любой причине – это нарушение закона. Если есть подобные факты - обращайтесь к администрации школы, - цитирует «Кабанск-инфо» Андрея Власова.

Если термометр показывает температуру, при которой занятия отменяются, родители могут оставить ребёнка дома. Об этом нужно сообщить классному руководителю и написать заявление в школу.

- В этом случае, если школа всё-таки работала, пропуск будет считаться по уважительной причине. Ответственность за прохождение учебного материала в этот день возлагается на родителей, - пояснил Андрей Власов.


школы школьники
 
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