Также у команды республики «серебро» у мужчин и «бронза» Сергея Цыренова
В городе Орёл с 30 января по 3 февраля прошло первенство России по стрельбе из лука. В соревнованиях приняла участие сборная Бурятии, завоевав «золото», «серебро» и «бронзу» турнира.
Золотую медаль первенства выиграла женская команда в составе Виктории Харитоновой (РСШОР, тренер Доржиев И.Н.), Туяны Базаровой (РСШОР, тренер Хамнагдаев А.Р.) и Номин Бальжинимаевой (СШОР №10, тренер Халудорова З.Л.).
Второе место заняла мужская команда Бурятия в составе Сергея Цыренова (СШОР №15 «Динамо», тренер Халудорова З.Л.), Энхэ Бабуева (РСШОР, тренер Чебакова Е.Р.) и Альберта Людофа (СШОР №10, тренер Эрдыниева Н.К.). Также Сергей Цыренов получил бронзовую награду в личном первенстве, сообщает федерация стрельбы из лука РБ.
Напомним, что национальные турниры по стрельбе из лука проходят в Орле вторую неделю. Уже определены обладатели наград чемпионата, кубка России и кубка России среди спортсменов с ПОДА.
Бурятские лучницы победили на первенстве России
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