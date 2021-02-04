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Бурятские лучницы победили на первенстве России

Бурятские лучницы победили на первенстве России
Общество,  Фото:пресс-служба федерации стрельбы из лука РБ
Также у команды республики «серебро» у мужчин и «бронза» Сергея Цыренова

В городе Орёл с 30 января по 3 февраля прошло первенство России по стрельбе из лука. В соревнованиях приняла участие сборная Бурятии, завоевав «золото», «серебро» и «бронзу» турнира.

Золотую медаль первенства выиграла женская команда в составе Виктории Харитоновой (РСШОР, тренер Доржиев И.Н.), Туяны Базаровой (РСШОР, тренер Хамнагдаев А.Р.) и Номин Бальжинимаевой (СШОР №10, тренер Халудорова З.Л.).

Второе место заняла мужская команда Бурятия в составе Сергея Цыренова (СШОР №15 «Динамо», тренер Халудорова З.Л.), Энхэ Бабуева (РСШОР, тренер Чебакова Е.Р.) и Альберта Людофа (СШОР №10, тренер Эрдыниева Н.К.). Также Сергей Цыренов получил бронзовую награду в личном первенстве, сообщает федерация стрельбы из лука РБ.

Напомним, что национальные турниры по стрельбе из лука проходят в Орле вторую неделю. Уже определены обладатели наград чемпионатакубка России и кубка России среди спортсменов с ПОДА.
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