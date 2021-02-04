Сотрудники ГИБДД пообщались с водителями маршруток
Сотрудники Госавтоинспекции по Улан-Удэ провели с водителями маршрутных автобусов №№17, 97 профилактические беседы о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
Автоинспекторы довели водителям информацию о состоянии аварийности с участием общественного транспорта. Сотрудники указали на самые распространенные нарушения правил дорожного движения, допускаемые водителями автобусов, а также разобрали причины и обстоятельства ДТП, произошедших с участием водителей автобусов.
Сотрудники ГИБДД предупредили, что разговоры по телефону или рации отвлекают их внимание и могут стать причиной аварийной ситуации.
- Также проведена разъяснительная беседа с водителями общественного транспорта с просьбой уделить особое внимание вопросам соблюдения скоростного режима и проезда пешеходных переходов, - сообщили в ОГИБДД УМВД России по Улан-Удэ.
Маршрутчиков Улан-Удэ попросили не отвлекаться на рации
Общество, Фото:
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