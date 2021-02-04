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В Бурятии ветеран трудового фронта отметил 90-летие

В Бурятии ветеран трудового фронта отметил 90-летие
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Юбилей справил Иннокентий Бутин из Закаменского района

В Закаменском районе Бурятии 90-летний юбилей отметил ветеран трудового фронта Иннокентий Фёдорович Бутин. Поздравить героя дня пришли специалисты районного отдела социальной защиты, городского совета ветеранов, отдела по работе с общественными объединениями администрации Закамны, сообщает пресс-служба администрации.

Родился именинник в 1931 году в посёлке Усановка Закаменского района. Когда Иннокентий закончил начальную школу, грянула война. Отец ушёл на фронт, и для их семьи, как и для всех семей того времени, наступили самые тяжёлые годы. Вместе с братьями и сёстрами он отправился трудиться на колхозные поля – помогать старшим. Чуть позже, уже после окончания войны, в жизни Иннокентия Фёдоровича были армия, работа токарем-шлифовщиком в авторемонтной мастерской, слесарем и механиком на хлебзаводе, трудовая деятельность в Джидакомбинате, на насосной станции и без малого 20 лет на маслозаводе. Всю жизнь посвятил он развитию и процветанию Закамны. Покидать район не стали и три его сына, которые также всю жизнь работали на родине.

Сейчас Иннокентию Фёдоровичу есть чем похвастать – у него 7 внуков и столько же правнуков. Для своего возраста он чувствует себя очень даже хорошо. «Только ноги иногда подводят», - сетует именинник. «Я табак никогда не курил и алкоголем не злоупотреблял», - добавляет он, отвечая на вопрос о своем возрасте. А на вопрос о планах на будущее улыбается: «Помогать внукам, правнукам, в общем, жить».
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