Сурок предрёк долгую зиму
Черношапочный сурок в Баргузинском заповеднике в Бурятии крепко спит, и ещё долго будет спать, сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».
2 февраля считается в мире Днём сурка. Обычно в это время эти животные уже просыпаются. Есть примета, что пробуждение сурков может подсказать погоду на ближайшее будущее. Если потепление скоро, то 2 февраля сурки начинают просыпаться и искать корм. Если зверьки прячутся в свои норки, то нужно ждать холодов.
Своё название черношапочный сурок, обитающий в Бурятии, получил из-за тёмного пятна на голове. Он обитатель горных тундр и альпийских лугов гольцового пояса Баргузинского хребта. В Баргузинском заповеднике постоянные места его обитания – это верховья рек Большая, Сосновка, Шумилиха, Таркулик, Бударман, Таламуш, а также окрестности ближних ключей. Большую часть жизни сурки спят. Перед спячкой грызун может набрать вес до 10 кг, что в два раза больше его летнего веса. В зимовальной норе он проводит 260 дней.
Черношапочный сурок – редкий вид, который включён в Красные книги Бурятии и России.
Как сообщал «Байкал-Daily», сурки в Иркутской зоогалерее тоже проспали день сурка.
Весны не будет: Сурок заповедника в Бурятии проспал свой день
Общество, Фото:
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